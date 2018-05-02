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В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Комментариев: 2
Флагман соединения кораблей – британский ракетный эсминец HMS Duncan. В состав группы входят фрегаты ВМС Испании, Турции и Германии.

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. Об этом сообщают во вторник, 2 мая, стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Отмечается, что флагман соединения – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и несколько кораблей поменьше.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины хочет видеть корабли НАТО в Черноморском регионе из-за глобальной угрозы со стороны России.

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Теги: НАТО, Черное море, корабль, фото, корабли, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alex_Shadow    02.05.2018, 12:58
Оценка:  +5
Alex_Shadow
И к Керченскому мосту подойдут пусть, а заодно и к вышкам нефтяным. Это украинские воды.
mrf49    02.05.2018, 12:57
Оценка:  +2
mrf49
Что на это скажет фашик?
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