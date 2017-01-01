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Протесты в Армении: активисты парализовали движение поездов

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У поселка Каракерт в 50 км от Еревана демонстранты перекрыли железнодорожную станцию. Движение автомобилей в столице Армении также приостановлено.
В Армении демонстранты блокировали железнодорожное движение
В Армении демонстранты блокировали железнодорожное движение
AP

В Армении демонстранты парализовали движение поездов. Об этом сообщили в дирекции пассажирских перевозок Юго-Кавказской железной дороги, передает в среду, 2 мая, РБК.

"Действий (для восстановления движения) пока никаких не делается", - сказал сотрудник дирекции.

Отмечено, что у поселка Каракерт в 50 км от Еревана народ перекрыл железнодорожную станцию, рассказал один из участников акции Варужан Колян.

Напомним, 2 мая в Армении возобновились акции протеста, после того как лидер армянской оппозиции Никол Пашинян ни был избран премьер-министром армянским парламентом. После этого он выступил с призывом к своим сторонникам блокировать движение транспорта в стране. Протестующие перекрыли дороги в Ереване, а также в аэропорт Звартноц.

Пашинян призвал своих сторонников "вести себя мирно и не поддаваться на провокации". Он также сказал, что в стране "все дороги перекрыты", и добавил, что протестующие пропускают только машины неотложной помощи, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Минобороны.

На данный момент движение в столице Армении Ереване приостановлено. На дорогах через каждые 200-500 метров установлены блокпосты и баррикады из автомобилей и мусорных баков.

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Теги: митинг, протесты, Армения, революция, демонстрации, железная дорога, активисты, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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