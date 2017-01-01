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В Индонезии произошло извержение вулкана

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Вулкан Марапи на острове Суматра высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до пяти километров вверх. Для населения нет никакой опасности, заверили местные власти.
Извержение вулкана Марапи на Суматре
Извержение вулкана Марапи на Суматре

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает De Telegraaf.

"На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вулкан высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до пяти километров вверх.

 

 

Как заверили представители местных властей, для населения нет никакой опасности в связи с извержением вулкана.

Отмечается, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался Вулкан Ключевской, который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять километров над уровнем моря.

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, вулканы, вулкан, Суматра, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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