В Индонезии произошло извержение вулкана
На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает De Telegraaf.
"На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи", - говорится в сообщении.
Отмечено, что вулкан высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до пяти километров вверх.
Cмотрите фотогалерею: В Индонезии произошло извержение вулкана
Как заверили представители местных властей, для населения нет никакой опасности в связи с извержением вулкана.
Отмечается, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.
Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался Вулкан Ключевской, который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять километров над уровнем моря.
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