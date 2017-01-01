В Армении сорвано заседание парламента

Вторая по численности парламентская сила – оппозиционная фракция Процветающая Армения – объявила бойкот работе парламента.

Заседание парламента Армении в среду, 2 мая, не состоялось из-за неявки депутатов, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что перед началом работы парламента зарегистрировалось 33 депутата, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 народных избранников.

Лидер парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что члены фракции пытаются обеспечить кворум, хотя в Ереване продолжаются акции протеста и сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна начали перерывать движение по автодорогам в Ереване.

В свою очередь представитель второй по численности парламентской силы – оппозиционной фракции Процветающая Армения Ваге Энфиаджян заявил, что депутаты их фракции объявляют бойкот работе парламента.

Накануне парламент Армении не сумел избрать Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против – 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Тогда оппозиционный лидер призвал своих сторонников в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги в Армении.

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