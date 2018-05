В США расстреляли известного рэпера

Лонни Тейлор, больше известный как Лил Лонни (Lil Lonnie), находился за рулем своего автомобиля в момент выстрелов.

В США убит Лил Лонни – известный 22-х летний хип-хоп исполнитель. Об этом в среду, 2 мая, сообщило информационное агентство УНН со ссылкой на The Hollywood Gossip.

Рэпер вел машину, когда в него несколько раз выстрелили. Автомобиль врезался в соседнее помещение. Исполнитель, чье настоящее имя Лонни Тейлор, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Также СМИ сообщили, что на пассажирском сидении находилась девушка. Она не пострадала. За несколько часов до своей гибели, рэпер оставил в Instagram странный пост: “Не возвращайся… Ты знаешь, что я продолжу в том же духе“.

Лил Лонни стал известен благодаря микстейпу They Know what's Goin' On, который лидировал по части загрузок в 2015 году на сайте LiveMixtapes.

Напомним, 13 июля 2016 года в США троих рэперов расстреляли в прямом эфире. На видео прозвучало около 30 выстрелов.