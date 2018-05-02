В Армении захватили мэрию Гюмри, где расположена база РФ

Протестующие требуют, чтобы мэр Гюмри присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

В Армении сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна заняли помещение мэрии города Гюмри, где расположена российская военная база с 3000 военнослужащими. Об этом сообщает Радио Свобода .

Протестующие требуют, чтобы мэр города Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Гюмрия является вторым по величине городом Армении. Он расположен примерно в 120 км от Еревана.

Напомним, 1 мая 2018 года парламент Армении на специальном заседании не поддержал единственного кандидата на пост премьер-министра страны Пашиняна. 2 мая 2018 года в Армении возобновились акции протеста, люди перекрыли дорогу, ведущую к ереванскому международному аэропорту Звартноц. Также полностью прекращено движение поездов.

Как известно, в Гюмри расположена 102-я военная база РФ (в/ч 04436). У местных с российскими военными возникают бытовые конфликты. В 2015-ом российский солдат застрелил в этом городе шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Он получил пожизненное.