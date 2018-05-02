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В Армении захватили мэрию Гюмри, где расположена база РФ

Комментариев: 2
Протестующие требуют, чтобы мэр Гюмри присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.
Протестующие требуют смены власти в Армении
Протестующие требуют смены власти в Армении
EPA/UPG

В Армении сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна заняли помещение мэрии города Гюмри, где расположена российская военная база с 3000 военнослужащими. Об этом сообщает Радио Свобода .

Протестующие требуют, чтобы мэр города Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Гюмрия является вторым по величине городом Армении. Он расположен примерно в 120 км от Еревана.

Напомним, 1 мая 2018 года парламент Армении на специальном заседании не поддержал  единственного кандидата на пост премьер-министра страны Пашиняна. 2 мая 2018 года в Армении  возобновились  акции протеста, люди перекрыли дорогу, ведущую к ереванскому международному аэропорту Звартноц. Также полностью прекращено  движение  поездов.

Как известно, в Гюмри расположена 102-я военная база РФ (в/ч 04436). У местных с российскими военными возникают бытовые конфликты. В 2015-ом российский солдат застрелил в этом городе шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Он получил пожизненное.

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Теги: Гюмри, Армения, протесты, военная база, Россия
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Комментариев (2)
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PereZX    02.05.2018, 17:31
Оценка:  +1
PereZX
Российскую базу будут выводить в Россию?
Splash_in_water    02.05.2018, 17:14
Оценка:  +2
Splash_in_water
Гюмрі - це місто, де сотворив свій безсмертний подвіг рядовий іхтамнєт Пермяков.
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