Переключиться на мобильную версию

В Москве зенитно-ракетный комплекс врезался в авто полиции

Комментариев: 1
К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал .
ВАЗ полиции также толкнул стоящий впереди автомобиль
ВАЗ полиции также толкнул стоящий впереди автомобиль
facebook.com/ruvederko

В столице Российской Федерации Москве 1 мая произошло необычное ДТП - водитель зенитно-ракетного комплекса С-300 врезался в автомобиль полиции ВАЗ. 

Об этом сообщают очевидцы в сообществе Синие ведерки в Facebook.

Читай также: В России трактор ушел под лед, вытаскивая из реки автокран, который спасал бензовоз

На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль, его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада ко Дню Победы.

В комментариях к фото очевидцы происшествия уточняют, что пострадавших в ДТП нет. Пользователи с усмешкой отмечают, что сомнительно, чтобы на ЗРК “был оформлен полис ОСАГО“.

Напомним, 16 апреля в Киеве на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.

Поделись:
Теги: ДТП, ЗРК, авария, Москва, военная техника, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Хитрый-Лис    02.05.2018, 16:33
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Огнетушитель, Аптечка на месте?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь