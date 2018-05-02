В Москве зенитно-ракетный комплекс врезался в авто полиции

К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал .

В столице Российской Федерации Москве 1 мая произошло необычное ДТП - водитель зенитно-ракетного комплекса С-300 врезался в автомобиль полиции ВАЗ.

Об этом сообщают очевидцы в сообществе Синие ведерки в Facebook.

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На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль, его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада ко Дню Победы.

В комментариях к фото очевидцы происшествия уточняют, что пострадавших в ДТП нет. Пользователи с усмешкой отмечают, что сомнительно, чтобы на ЗРК “был оформлен полис ОСАГО“.

Напомним, 16 апреля в Киеве на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.