Переключиться на мобильную версию

В Турции задержаны 33 человека за связи с Гюленом

Комментариев: 0
Задержания были проведены в ходе рейдов в восьми провинциях Турции. В Анкаре задержали четырех человек.
Задержания прошли в восьми провинциях Турции
Задержания прошли в восьми провинциях Турции
dw.de (архив)

В Турции задержаны 33 человека, которых власти страны подозревают в связях с организацией богослова Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в службах безопасности.

Задержания были проведены в ходе рейдов в восьми провинциях Турции. В Анкаре задержали четырех человек, после того, как прокуратуры Анкары и Измира выдали ордеры на арест 10 человек, подозреваемых в связях с организацией Гюлена.

Также в ходе операции в северо-западной провинции Бурса полиция задержала не менее 27 человек, еще двое были взяты под стражу в провинции Аксарай.

Ранее суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации Гюлена.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, задержание, Военный переворот в Турции, Фетуллах Гюлен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь