В Ливии боевики напали на избирком: 16 погибших
Атака произошла во время регистрации избирателей в преддверии выборов, которые запланированы на конец этого года.
В результате нападения террористов на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в столице Ливии – городе Триполи погибли 16 человек, еще 19 плучили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба минздрава Ливии в Facebook в среду, 2 мая.
По информации Аljazeera, атака произошла во время регистрации избирателей в преддверии выборов, которые запланированы на конец этого года. Правоохранители ликвидировали двух нападавших.
Ранее в Мали в результате нападения джихадистов погибли более 40 представителей народа туарегов. Нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса и Андербаукане.
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