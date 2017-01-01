В Армении власти приостановили железнодорожные перевозки

В минтрансе Армении констатировали, что невозможно обеспечить безопасность граждан, пассажиров и грузов в условиях забастовки.

Компания Южно-Кавказская железная дорога по согласованию с министерством транспорта Армении временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки в стране в связи с блокированием транспортных путей. Об этом сообщила пресс-служба министерства в среду, 2 мая.

"Гарантирование безпасности граждан, пассажиров и грузов в полном объеме невозможно с учетом имеющих место в настоящее время несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что движение поездов остановлено также для безопасности граждан, блокировавших железнодорожные пути.

В минтрансе Армении также призвали сторонников оппозиции отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения.

Ранее сообщалось, что в Армении демонстранты парализовали движение поездов у поселка Каракерт в 50 км от Еревана.

В свою очередь лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать в 16.00 по киевскому времени все дороги в стране, чтобы позволить демонстрантам приехать на вечерний митинг.

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