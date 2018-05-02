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Капитан российского Ан-12 умер во время перелета в Египет - СМИ

Комментариев: 1
Капитан по фамилии Ларин потерял сознание за штурвалом и умер.
Командир воздушного судна потерял сознание во время полета
Командир воздушного судна потерял сознание во время полета
riafan.ru

Капитан российского самолета  Ан-12 умер во время перелета в Египет. Об этом в среду, 2 мая, сообщил Telegram-канал Mash. Как отмечается, Ан-12 принадлежит корпорации Миг (военные) и совершал рейс в Хургаду. Скорее всего целью полета была доставка запчастей для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.

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Через четыре с половиной часа после взлета, командиру воздушного судна по фамилии Ларин вдруг стало плохо – он потерял сознание практически моментально. Экипаж поначалу впал в небольшую панику, однако команде быстро удалось успокоиться, связаться с дипетчером Каира и запросить приоритет при посадке в Хургаде.

Пилот был немедленно госпитализирован в больницу Эль-Нил, однако реанимационные меры не дали результатов. Точная причина смерти Ларина пока не установлена. Предполагают обширный инфаркт.

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Москве перед вылетом в Турцию на борту самолета умер пассажир. Когда самолет Уральских авиалиний готовился к вылету из Домодедово в Анталию, пассажиру стало плохо. Он скончался, не приходя в сознание.

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Теги: Россия, капитан самолета, пилот, смерть, сердечный приступ, Ан-12
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.05.2018, 18:08
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Капитан по фамилии Ларин непрофессионально потерял сознание за штурвалом и умер.
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