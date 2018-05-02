Посол Японии в США рассказал о "чизбургерной дипломатии" Трампа

Премьер-министр Японии и президент США в апреле провели встречу, во время которой в течение семи часов играли в гольф и ели чизбургеры.

После встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Синдзо Абэ, посол Японии в США назвал переговоры "чизбургерной дипломатией". Об этом в среду, 2 мая, сообщает РИА Новости.

"На встрече в Мар-а-Лаго была очень хорошая атмосфера. Наши лидеры, конечно, опять играли в гольф. И даже ели чизбургеры. Не знаю, называете ли вы это "чизбургерной дипломатией", а не "гольф-дипломатией", но они провели вместе долгое время - семь часов или около того - и имели хорошие и глубокие дискуссии", - сказал он на Пятом ежегодном форуме Фонда мира Сасакава США.

Визит японского премьера в США состоялся в середине апреля. Трамп принимал его в личной резиденции во Флориде, где находится принадлежащий ему гольф-клуб. Когда Трамп был в Японии в ноябре прошлого года, премьер Синдзо Абэ также приглашал его на игру в гольф. Кроме переговоров, их встреча запомнилась тем, что Абэ тогда упал в яму с песком на поле.

По словам Сугиямы, японская сторона считает отношения премьер-министра Синдзо Абэ и американского лидера "положительными и действительно продуктивными".

"Пример тому то, что президент Трамп заверил, что он призвал Ким Чен Ына в скорейшие сроки освободить похищенных японских граждан… Для нас это очень важно", - сказал дипломат.

Как сообщалось, в феврале Япония поддержала новую ядерную доктрину США.

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