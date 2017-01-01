Известный биохакер Ааарон Трейвик найден мертвым

Аарон Трейвик призвал людей с тяжелыми болезнями использовать "самодельные препараты", в создании которых не принимали участие фармацевтические компании.

Биохакера Аарона Трейвика, который стал известен после введения себе в ногу самодельных “лекарств“ против герпеса, нашли мертвым в спа-салоне в Вашингтоне. Vice News сообщает, что тело биохакера нашли в резервуаре для флотационной терапии - спа-процедуры для расслабления в соленой воде.

28-летний Аарон Трейвик был исполнительным директором компании Ascendance Biomedical. Он практиковал самолечение и призывал других людей делать так же, используя самодельные препараты, к которым не имели никакого отношения фармацевтические компании.

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Биохакер утверждал, что его компания самостоятельно разработала “комбинацию средств“, которая могла бы вылечить ВИЧ, СПИД и герпес. В то же время компания Трейвика не имела никаких независимых доказательств в поддержку этих утверждений.

Биохакинг - это попытка людей повлиять на состояние своего здоровья различными средствами, в том числе посредством изменения образа жизни, хирургического вмешательства и использования нелицензированных методов лечения.

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В феврале во время интервью на конференции BodyHacking Con в Остине, штат Техас, BBC поставила Трейвику ряд неудобных вопросов.

На этой конференции биохакер, у которого был герпес, сделал перед зрителями инъекцию нелицензированного продукта своей компании себе в ногу.

На сцене он назвал этот продукт “комбинацией, которая исследуется“, а в интервью ВВС - “средством для лечения“.

Он утверждал, что средство создавалось без участия ученых и испытывалось только на мышах.

На вопрос ВВС, стоит ли призвать людей фактически становиться подопытными морскими свинками, биохакер ответил: “Лучшее, что мы можем сделать, это сказать этим людям: “Мы знаем, что у вас нет доступа к этим лекарствам“.

“У них нет других вариантов. Все, что мы знаем - если они (лекарства, которые не прошли испытаний.- Ред.) подействуют, они не умрут“, - добавил он.

Работа Трейвика вызвала беспокойство среди других биохакеров.

В полиции сообщили, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти Трейвика.

Планировалось провести вскрытие тела биохакера, но информации о его результатах еще нет.