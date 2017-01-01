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В США разбился военно-транспортный самолет

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Сколько человек было на борту С-130 Hercules в момент падения, в Нацгвардии США не сообщили.
В США разбился С-130 Hercules
В США разбился С-130 Hercules
modernweapon.ru

Вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США. Об этом сообщает Reuters.

В Нацгвардии США подтвердили, что потеряли транспортный самолет С-130 Hercules в штате Джорджия. Однако пресс-секретарь военного ведомства не уточнил количество персонала, находившегося на борту в момент падения.

По информации местного агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации, военный самолет упал в околицах города Саванна. Пока неизвестно, пострадали ли от авиакатастрофы люди и инфраструктура в этом районе.

По данным АР, в результате аварии погибли пять человек. 

Ранее в США разбился вертолет, погибли три человека.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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