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Помпео принял присягу в качестве госсекретаря США

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Во время церемонии Майк Помпео пообещал способствовать процветанию, безопасности и свободе США.
Майк Помпео принял присягу на посту госсекретаря
Майк Помпео принял присягу на посту госсекретаря

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял присягу Майка Помпео в качестве 70 государственного секретаря страны. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

Церемония состоялась в здании Государственного департамента США в Вашингтоне.

"Я уверен, что моя команда в Вашингтоне и во всем мире под вашим руководством сможет и будет выполнять нашу миссию в пользу американского народа, и я хочу работать с вами, чтобы выполнить эту работу", - заявил Помпео.

Новый госсекретарь пообещал способствовать процветанию, безопасности и свободе США. 

"Майк заслужил мое глубокое уважение, восхищение и доверие. И вы поймете, почему, в ближайшие годы. Вероятно, в ближайшие месяцы. У меня есть абсолютная уверенность в том, что он выполнит невероятную работу в качестве 70 госсекретаря страны", - сказал Трамп на церемонии.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.

После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел.

 

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Теги: США, Белый Дом, присяга, Дональд Трамп, Госсекретарь, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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