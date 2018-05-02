Украина блокирует расследование по Манафорту - СМИ

The New York Times называет дело в отношении Пола Манафорта "слишком чувствительным для украинского правительства", которое полагается на финансовую и военную помощь США.

Украина фактически прекратила расследование эпизодов, связанных с бывшим руководителем избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом говорится в материале The New York Times от среды, 2 мая.

По данным СМИ, четыре дела, в которых фигурирует Манафорт, были фактически заморожены генеральным прокурором Украины. В статье говорится, что дела в отношении бывшего главы штаба Трампа "слишком чувствительны для украинского правительства, которое глубоко полагается на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов".

Издание отмечает, что решение о прекращении расследования было принято в начале апреля этого года, вскоре после того, как Пентагон одобрил решение о выделении Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также отмечается, что Генпрокуратура Украины издала приказ, согласно которому Горбатюк лишился полномочий в расследовании дел, связанных с Манафортом, хотя официально эти производства не закрыты.

В комментарии The NYT народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что украинские власти намерены расследовать эпизоды, в которых фигурирует Манафорт, "в долгосрочной перспективе", добавив, что Киев не должен испортить отношения с американской администрацией.

Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины.

Как известно, Манафорт работал в качестве политического консультанта бывшего президента Януковича, которого специальный прокурор называет "поддерживаемым Россией украинским политиком". Манафорт также вел дела с влиятельным российским олигархом.

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