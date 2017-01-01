Суд США обязал Иран выплатить компенсации родным жертв 11 сентября
Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает РИА Новости.
Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших.
Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов – родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов –братьям и сестрам.
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Напомним, в 2016 году США обнародовали ранее засекреченные главы отчета Конгресса о террористических атаках 11 сентября 2001 года. Документ, который в американских СМИ называют "28 страниц", касался предположений о возможной связи властей Саудовской Аравии с террористами, атаковавшими Нью-Йорк.
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