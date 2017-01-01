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Суд США обязал Иран выплатить компенсации родным жертв 11 сентября

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Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек.
Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года
Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года
АР


Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает РИА Новости.

Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов – родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов –братьям и сестрам.

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Напомним, в 2016 году США обнародовали ранее засекреченные главы отчета Конгресса о террористических атаках 11 сентября 2001 года. Документ, который в американских СМИ называют "28 страниц", касался предположений о возможной связи властей Саудовской Аравии с террористами, атаковавшими Нью-Йорк.

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Теги: 11 сентября, США, теракт, Иран, суд
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Источник: korrespondent.net

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