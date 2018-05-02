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КНДР передаст США троих пленных американцев

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Северная Корея в преддверии переговоров Ким Чен Ына и президента США готовятся передать Вашингтону троих задержанных американских граждан.
КНДР передаст США троих американцев
КНДР передаст США троих американцев
 
Три гражданина США, осужденные в Северной Корее за шпионаж и "враждебные действия", переведены из лагеря в гостиницу под Пхеньяном, сообщает Ренхап.
 
Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии саммита лидеров КНДР и США, проведение которого ожидается в мае или начале июня.
 
Все трое – американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхол был задержан в 2005 году, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон – в 2017.

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Напомним, в прошлом году Северная Корея передала США 22-летнего американского студента Отто Уормбира, который в течение года находился в коме и умер, не приходя в сознание. Он приехал в КНДР в качестве туриста, попытался сорвать со стены в отеле политический плакат и получил за это 15 лет лишения свободы. 

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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