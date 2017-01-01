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Пашинян призвал сторонников прекратить протесты

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Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников не устраивать акции в четверг, 3 мая, чтобы не мешать работе парламента.
Протесты в Армении
Протесты в Армении
 
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить демонстраций в четверг, 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте, сообщает Радио Азатутюн.
 
Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Facebook на случай, если понадобится возобновить акции гражданского неповиновения, исходя из политического развития.
 
"Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра. И в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч", – заявил Пашинян.
 
Напомним, 2 мая в Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.

В Армении работники аэропорта присоединились к протестам
 

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Теги: протесты, Армения, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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