Пашинян призвал сторонников прекратить протесты

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников не устраивать акции в четверг, 3 мая, чтобы не мешать работе парламента.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить демонстраций в четверг, 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте, сообщает Радио Азатутюн

Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Facebook на случай, если понадобится возобновить акции гражданского неповиновения, исходя из политического развития.

"Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра. И в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч", – заявил Пашинян.





В Армении работники аэропорта присоединились к протестам Напомним, 2 мая в Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.

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