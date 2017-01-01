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В США снимут фильм о жизненном пути Трампа

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В фильме американского журналиста Гэбриэла Шермана Ученик речь пойдет о восхождении американского президента Дональда Трампа к власти.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет Hollywood Reporter.
 
Планируемое название картины – Ученик (The Apprentice). В фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти. 
 
Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".
 
"Я давно восхищен его историей происхождения", – заявил журналист.

 
Ранее сообщалось, что книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе ляжет в основу телесериала.

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Теги: фильм, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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