В США снимут фильм о жизненном пути Трампа

В фильме американского журналиста Гэбриэла Шермана Ученик речь пойдет о восхождении американского президента Дональда Трампа к власти.

Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет Hollywood Reporter

Планируемое название картины – Ученик (The Apprentice). В фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти.

Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".





Трамп сам сочинил справку о своем здоровье - CNN "Я давно восхищен его историей происхождения", – заявил журналист.

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