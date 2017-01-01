Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его супругу
Инцидент произошел, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын хотел представить свою супругу Ри Сол Чжу южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror.
Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.
По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.
Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу
Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу
Напомним, 27 апреля лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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