Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его супругу

Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.

Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу

По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.