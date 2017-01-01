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Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его супругу

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Инцидент произошел, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын хотел представить свою супругу Ри Сол Чжу южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.
 
Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror.
 
Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.
 
По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.


Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу
 
Напомним, 27 апреля лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: Северная Корея, видео, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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