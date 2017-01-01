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Крушение военного самолета в США: погибли девять человек

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Военно-транспортный самолет С-130 разбился в американском штате Джорджия 2 мая. На борту судна было девять человек, все они погибли.

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, были девять человек. По предварительной информации, выживших нет, передает WSAV-TV.
 
 
Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. На дороге в этот момент не было автомобилей.
 
 
Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

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Теги: США, самолет, видео, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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