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Падение военно-транспортного самолета в США сняли на видео

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На записи с расстояния около километра видно, как самолет C-130 входит в штопор и врезается в землю. Погибли 9 человек.
Падение военно-транспортного самолета в США сняли на видео
© fox7austin.com
Фото 1/8
  • Обломки самолета С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
  • В США разбился самолет С-130
Падение военно-транспортного самолета в США сняли на видео
Обломки самолета С-130
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В США разбился самолет С-130 Нацгвардии США, момент падения засняла камера наблюдения в магазине недалеко от места крушения в американском штате Джорджия. Видео выложил в Twitter пользователь Скотт Коэн.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на местного шерифа сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет - погибли девять человек на борту. Отсутствие погибших на автотрассе, на которую упал самолет, является “просто чудом“.

Напомним, 2 мая 2018 года неподалеку от аэропорта Саванны в городке Гарден-Сити американского штата Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет Hercules C-130J с членами Нацгвардии Пуэрто-Рико, который совершал тренировочный полет. Причина катастрофы неизвестна, но все люди на борту (9 человек) погибли.

Ранее, 24 апреля, в Аризоне разбился истребитель F-16.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, самолеты, крушение, падение
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