Падение военно-транспортного самолета в США сняли на видео

В США разбился самолет С-130 Нацгвардии США, момент падения засняла камера наблюдения в магазине недалеко от места крушения в американском штате Джорджия. Видео выложил в Twitter пользователь Скотт Коэн.

Читай также: В США разбился крупнейший военный вертолет: четверо погибших

Ранее телеканал CNN со ссылкой на местного шерифа сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет - погибли девять человек на борту. Отсутствие погибших на автотрассе, на которую упал самолет, является “просто чудом“.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv