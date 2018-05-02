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Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря

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Разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет класса земля-корабль и земля-воздух на трех спорных островах архипелага Наньша.
В последние 30 дней КНР разместила свои ракеты на трех спорных островах
В последние 30 дней КНР разместила свои ракеты на трех спорных островах
Getty Images

Китай разместил свои ракеты класса земля-корабль и земля-воздух на трех островах архипелага Наньша, территориальную принадлежность которого оспаривает ряд стран региона. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает американский телеканал CNBC.

В частности, канал ссылается на источники, которые утверждают, что разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет на островах Fiery Cross Reef, Subi Reef и Mischief Reef в последние 30 дней.

Как известно, территорию островов Наньша оспаривают шесть государств: Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Ранее сообщалось, что Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты.

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Теги: Китай, ракета, острова, ракеты, море, КНР, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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