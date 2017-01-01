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В Лондоне на еврейском празднике от взрыва костра пострадало 30 человек

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По версии правоохранителей, причиной взрыва послужил мобильный телефон, который оказался в костре.
Взрыв вызвал панику в толпе
Взрыв вызвал панику в толпе
скриншот из видео

В столице Великобритании во время празднования еврейского Лаг Б-Омер взорвался костер, в результате чего пострадали от 10 до 30 человек.

Британская служба BBC сообщает о 10 пострадавших, однако по данным Reuters, цифра доходит до 30 человек. 

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По данным полиции, ритуальный костер взорвался в момент поджигания. По версии правоохранителей, причиной взрыва послужил мобильный телефон, который оказался в костре.

Взрыв вызвал панику в толпе. Большое количество людей обратилось за помощью с ожогами разной степени.

Взрыв костра в Лондоне на еврейском празднике Лаг Б-Омер
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Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в сентябре 2017 года в Умани в гаражах неподалеку от места пребывания паломников-хасидов произошел взрыв, который организовал гражданин Израиля.

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Теги: Великобритания, Лондон, евреи, праздник, костер, взрыв
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