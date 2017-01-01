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Трамп возместил адвокату отданные порноактрисе деньги

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Адвокат Трампа заплатил порноактрисе Клиффорд 130 тысяч долларов после подписания соглашения о конфиденциальности.
Стефани Клиффорд
Стефани Клиффорд
Getty Images

Президент США Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом в четверг, 3 мая, телеканалу Fox заявил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который недавно присоединился к команде Трампа.

Ранее СМИ сообщали о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой Клиффорд, также известной под псевдонимом Stormy Daniels. Клиффорд и Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Позднее Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов.

Клиффорд весной 2018 года подала иск в отношении Трампа. Она намерена признать недействительным соглашение о конфиденциальности. Женщина также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США.

Помимо этого, она утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания о романе с Трампом. Клиффорд опубликовала его фоторобот, а Трамп в своем Twitter заявил, что такого человека не существует. Тогда порноактриса подала против президента еще один иск, теперь уже о клевете.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: США, секс-скандалы, скандал, адвокат, Трамп, Дональд Трамп, секс-скандал, порноактриса
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Источник: korrespondent.net

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