Канада вводит сбор биометрических данных для украинцев

Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у просителей виз раз в десять лет.

Правила начнут действовать для граждан всех стран, которые не имеют безвизового режима с Канадой

Канада летом 2018 года введет сбор биометрических данных для украинцев, желающих попасть в страну. Об этом агентству Укринформ рассказали в канадском министерстве гражданства и иммиграции.

Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у просителей виз раз в десять лет.

За сбор данных будут взимать 85 канадских долларов (около 1,7 тыс. грн). Обычная туристическая виза, которая в настоящее время обходится заявителю в 100 канадских долларов (около 2 тыс. грн), теперь будет стоить 185 долларов (3,7 тыс. грн).

Ожидается, что до конца 2018 года новые правила начнут действовать для граждан всех стран, которые не имеют безвизового режима с Канадой.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о неизменной поддержке Украины.

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