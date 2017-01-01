Переключиться на мобильную версию

КНДР начала демонтаж ядерного полигона - разведка США

Комментариев: 0
Военные Северной Кореи начали убирать кабели из тоннелей на ядерном полигоне Пунгэри, что является первым шагом подготовки к его закрытию.
Запуск северокорейской баллистической ракеты
Запуск северокорейской баллистической ракеты

Северная Корея приступила к подготовке демонтажа ядерного полигона Пунгэри в провинции Хамген-Пукто. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщает телеканал CBS.

В частности, указано, что северокорейские военные начали убирать кабели из тоннелей на ядерном полигоне Пунгэри, что является первым шагом подготовки к его закрытию.

Напомним, 30 апреля пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан сообщил, что власти Севера окончательно закроют ядерный полигон Пунгэри в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. Такая договоренность была достигнута 27 апреля в ходе двустороннего саммита в пограничном поселке Пханмунджом. Лидер КНДР Ким Чен Ын обещал пригласить медиа и экспертов для отслеживания процесса демонтажа ядерного полигона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, ядерное оружие, ядерная угроза, КНДР, Корея, полигон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь