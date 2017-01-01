В США умер советский певец Вадим Мулерман

Исполнитель советского хита Трус не играет в хоккей был одним из самых популярных эстрадных исполнителей эпохи.

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В США, в городе Нью-Йорк в возрасте 79 лет умер известный харьковчанин, исполнитель песен советских времен Вадим Мулерман. Причиной смерти певца стала онкология.

Об этом рассказала певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, которая проживает в Нью-Йорке в комментарии информационному агентству ТАСС.

Во времена СССР он считался одним из самых популярных эстрадных исполнителей и был Заслуженным артистом Украины.

По словам артистки, о месте и дате похорон Вадима Мулермана будет сообщено в ближайшее время.

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“Мы дружили с 1967 года, общались, мы – коллеги. Мне безумно, безумно жаль его по-человечески. Он был прекрасным певцом с прекрасными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью“, – отмечает Бродская.

Добавим, что позже в своем Facebook Нина Бродская написала, что Мулерман умер в госпитале. Как отметила звезда советской эстрады, его кремируют, а прах похоронят в его родном Харькове.

Владимир Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Он является народным артистом РСФСР и Заслуженным артистом Украины. Мулерман – первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как Лада, Трус не играет в хоккей, Как хорошо быть генералом и многих других. В последние годы певец проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

Вадим Мулерман Трус не играет в хоккей 0:00 / 01:46

Как сообщалось, в 2011 году харьковчанин Вадим Мулерман вступил в ряды ВО Батьківщина.