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В зоопарке Вены родились малыши редкого леопарда

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Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не более сотни.

В Австрии родились малыши редкого амурского леопарда, сообщает ТСН. Смотрители зоопарка Вены пока не дали новорожденным имена.

Посетители зоопарка пока редко могут увидеть малышей леопарда – их мама часто забирает в коробку, чтобы позаботиться.

Отметим, амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не более сотни.

Ранее в зоопарке Далласа показали новорожденного жирафа.

 

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Теги: животные, зоопарк, видео, Австрия, зоопарк животные, Вена, леопард
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Источник: korrespondent.net

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