В зоопарке Вены родились малыши редкого леопарда
Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не более сотни.
В Австрии родились малыши редкого амурского леопарда, сообщает ТСН. Смотрители зоопарка Вены пока не дали новорожденным имена.
Посетители зоопарка пока редко могут увидеть малышей леопарда – их мама часто забирает в коробку, чтобы позаботиться.
Отметим, амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не более сотни.
Ранее в зоопарке Далласа показали новорожденного жирафа.
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