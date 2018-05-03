В Сирии разбился российский истребитель: экипаж погиб

По предварительной информации, в двигатель самолета Су-30СМ попала птица, и он упал в море. Пилоты погибли.

В Минобороны заявили, что огневого воздействия на самолет не было EPA/UPG

Истребитель РФ Су-30СМ разбился в Сирии. Об этом в четверг, 3 мая сообщили Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Сообщается, что на борту было два пилота, оба не выжили.

Читай также: Российкие СУ-35 м МиГ-35 хороши только на бумаге - СМИ

Военное ведомство РФ отметило, что самолет не сбили. По предварительным данным, в двигатель истребителя попала птица. Авария произошла в 9:45 3 мая над акваторией Средиземного моря после взлета истребителя с базы Хмеймим.

“По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Mash, командовал экипажем майор Альберт Давидян. Имя второго пилота пока не сообщается.

Another picture circulated on social media of the site of the crash, off the beach of Jableh #Syria pic.twitter.com/7RaexSLxd6 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 3 мая 2018 г.

Читай также: В Сирии упал российский вертолет Ми-24, есть жертвы

Напомним, 11 апреля над Сирией заметили российские Су-34 с противокорабельными ракетами. Перевооружение Су-34 связывали с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.

Также напомним, что 6 марта в Сирии разбился российский самолет Ан-26. Выживших после крушения нет. Среди погибших 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Трагедия произошла в результате неудачного приземления на аэродроме Хмеймим в 15:00 по московскому времени.

3 февраля в Сирии сбили российский Су-25, пилот катапультировался, но погиб в бою уже на земле. За это в РФ он посмертно получил “звезду“ героя.

Смотри также: В Сети показали, как стрелял Су-25 перед тем, как был сбит Источник: http://news.bigmir.net/search © News.bigmir.net

В октябре 2017 года на аэродроме Хмеймим российский Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился. Экипаж погиб.