В Сирии разбился российский истребитель: экипаж погиб

Истребитель РФ Су-30СМ разбился в Сирии. Об этом в четверг, 3 мая сообщили Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Сообщается, что на борту было два пилота, оба не выжили.

Военное ведомство РФ отметило, что самолет не сбили. По предварительным данным, в двигатель истребителя попала птица. Авария произошла в 9:45 3 мая над акваторией Средиземного моря после взлета истребителя с базы Хмеймим.

По данным Mash, командовал экипажем майор Альберт Давидян. Имя второго пилота пока не сообщается.

Another picture circulated on social media of the site of the crash, off the beach of Jableh #Syria pic.twitter.com/7RaexSLxd6