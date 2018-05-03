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В Сирии разбился российский истребитель: экипаж погиб

Комментариев: 28
По предварительной информации, в двигатель самолета Су-30СМ попала птица, и он упал в море. Пилоты погибли.
В Минобороны заявили, что огневого воздействия на самолет не было
В Минобороны заявили, что огневого воздействия на самолет не было
EPA/UPG

Истребитель РФ Су-30СМ разбился в Сирии. Об этом в четверг, 3 мая сообщили Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Сообщается, что на борту было два пилота, оба не выжили.

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Военное ведомство РФ отметило, что самолет не сбили. По предварительным данным, в двигатель истребителя попала птица. Авария произошла в 9:45 3 мая над акваторией Средиземного моря после взлета истребителя с базы Хмеймим.

“По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Mash, командовал экипажем майор Альберт Давидян. Имя второго пилота пока не сообщается.

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Напомним, 11 апреля над Сирией заметили российские Су-34 с противокорабельными ракетами. Перевооружение Су-34 связывали с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.

Также напомним, что 6 марта в Сирии разбился российский самолет Ан-26. Выживших после крушения нет. Среди погибших 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Трагедия произошла в результате неудачного приземления на аэродроме Хмеймим в 15:00 по московскому времени.

3 февраля в Сирии сбили российский Су-25, пилот катапультировался, но погиб в бою уже на земле. За это в РФ он посмертно получил “звезду“ героя.

Смотри также: В Сети показали, как стрелял Су-25 перед тем, как был сбит Источник: http://news.bigmir.net/search © News.bigmir.net

В октябре 2017 года на аэродроме Хмеймим российский Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился. Экипаж погиб.

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Теги: Россия, Сирия, истребитель, авиакатастрофа, жертвы, крушение
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Комментариев (31)
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Хитрый-Лис    03.05.2018, 12:53
Оценка:  0
Хитрый-Лис
А птиЦ однако не ПЗРК Stinger звали?
Doriаn_    03.05.2018, 12:54
Оценка:  -1
Doriаn_
Может краснокнижная елипетская стрела с углекислотным охлаждением клюва
fkrfyfan    03.05.2018, 12:52
Оценка:  0
fkrfyfan
А чего вчера не было такого восторга от упавшего америкосовского траанспортника?
Doriаn_    03.05.2018, 12:53
Оценка:  0
Doriаn_
США - дружественная страна .
kr_evgeniy    03.05.2018, 12:40
Оценка:  +5
kr_evgeniy
Птицу жалко!
para-trooper    03.05.2018, 12:38
Оценка:  +5
para-trooper
Версия вообще звучит лажово, тем более для двухдвигательной сушки.
Doriаn_    03.05.2018, 12:46
Оценка:  0
Doriаn_
Низкая газодинамическая устойчивость - болезнь всех вариантов СУ-27. При СССР не успели довести до ума , а на россии прсто денег нет на НИОКР .
Yzenykkrasavchik    03.05.2018, 12:27
Оценка:  -3
Yzenykkrasavchik
Закономерность какая то, если русский самолет/вертолет падает, то в америке через некоторое время тоже падает самолет или вертолет и наоборот
Doriаn_    03.05.2018, 12:29
Оценка:  -2
Doriаn_
Это вам так только кажется. На россии один полет и одна авиакатастрофа. На западе несколько сотен тысяч полетов и одна авиакатастрофа .
Shefherd    03.05.2018, 12:23
Оценка:  +6
Shefherd
А пилоты самоподорвались вместе с птицами с криками: "Это вам за пацанов" ?
Doriаn_    03.05.2018, 12:26
Оценка:  +4
Doriаn_
Кричали - слава великому путену, вдохновителю всех наших побед.
bugrov3    03.05.2018, 12:19
Оценка:  +2
bugrov3
хороша новость: атлятались, поджаренных прям к бесам на сковородку, для доведения до полной готовности.
Gilingen    03.05.2018, 12:17
Оценка:  +4
Gilingen
Не иначе как птица-смертник, затуркали голову нещастной птичке исламисты-фундаменталисты, вот она и пошла на этот героический поступок. Не исключено, что скоро появятся целые эскадрильи боевых воробушек, грачей и снегирей.
Doriаn_    03.05.2018, 12:13
Оценка:  0
Doriаn_
Возмездие пришло как слёзы к глазам
Однажды в полёте мотор отказал
И надо бы прыгать не вышел полёт
И грохнется в воду пустой самолёт
Но вот не задача, печальный финал
Араб катапульту в полет заряжал
Аллаху акбар ! ихтамнетов уж нет
Лишь пятна от масла размыли их след.
sanya197    03.05.2018, 12:09
Оценка:  +4
sanya197
жалко птичку
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