В Индии из-за песчаной бури погибли 77 человек

Местные власти не исключают, что число жертв стихии в северных районах Индии может вырасти.

Жертвами песчаной бури в северных районах Индии стали не менее 77 человек. Как сообщает в четверг, 3 мая, телеканал Sky News, число жертв может вырасти.

Пострадали во время бури 140 человек.

Стихия затронула, в частности, расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов страны.

Кроме этого, из-за плохой видимости в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.

Ранее сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала.

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