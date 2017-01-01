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В Индии из-за песчаной бури погибли 77 человек

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Местные власти не исключают, что число жертв стихии в северных районах Индии может вырасти.
Песчаная буря в Нью-Дели
Песчаная буря в Нью-Дели
Sky News

Жертвами песчаной бури в северных районах Индии стали не менее 77 человек. Как сообщает в четверг, 3 мая, телеканал Sky News, число жертв может вырасти.

Пострадали во время бури 140 человек.

Стихия затронула, в частности, расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов страны.

Кроме этого, из-за плохой видимости в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.

Ранее сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. 

 

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Теги: буря, Индия, стихия, жертвы, стихийное бедствие, песчаные бури
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Источник: korrespondent.net

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