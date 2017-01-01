В России к празднику торгуют тапками с лицами солдат Победы

Накануне Дня победы российских магазины начинают пестрить самыми неожиданными примерами нелепого "патриотического" маркетинга.

В российском Сургуте накануне празднования Дня Победы в торговых точках появились тапочки с изображением воинов Второй мировой войны. Об этом сообщает российское информагентство Ura.ru и приводит фото с витрины одного из магазинов.

Агентство уточняет, что фото, было опубликовано в одной из соцсетей.

"Вот такой "патриотизм" в одном из сургутских магазинов. Это нормально?" – подписал фото = автор поста.

В комментариях к публикации интернет-пользователи выразили негодование "маркетинговым ходом": "Это не патриотизм, а идиотизм", "Нужно было сжечь этот магазин, уроды", "За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал и заканчивая теми, кто продает".

Ранее российский 5 канал сообщал о появлении в торговых сетях Санкт-Петербурга колбасы с георгиевской ленточкой.

Фото: Известия

"Накануне Дня Победы магазины начинают пестрить георгиевскими ленточками, прикрепленных в самых неожиданных местах. Возмущенные очевидцы выкладывают в социальных сетях фотографии нелепейшего маркетинга", - говорится в сообщении на сайте канала.

До этого в Челябинске случился скандал с использованием георгиевской ленточки в рекламе кредитной организации.

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