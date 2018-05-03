Для Путина к инаугурации подготовили золотой крест с цепью

Специально для Путина сделали президентский знак - золотой крест самой высокой пробы (999-й), на котором указана имя главы РФ и срок вступления в должность.

В России 7 мая планируют провести инаугурацию Владимира Путина, которого переизбрали президентом РФ на выборах 18 марта, и к этой церемонии уже подготовили президентский знак - большой золотой крест с цепью.

Читай также: Путин может восстановить в России монархию – Пономарев

Этот знак является символом власти в РФ, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра Русские ремесла Игорь Беляев. Отмечается, что эскиз знака сделали еще для первого президента современной России - Бориса Ельцина.

“Наши мастера немного доработали эскиз, и после утверждения рисунков управление президента РФ по государственным наградам доверило изготовление знака президента. Когда уже мы его воплотили в июле 1996 году, и первый президент увидел готовый знак, то остался очень доволен нашей работой“, — отметил директор центра.

По словам Беляева, крест в поперечине имеет длину 6 сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы (999-й). Еще один элемент - так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Девять звеньев представляют государственный герб РФ, плюс восемь медальонов с девизом ордена (“Польза, честь, слава“).

Читай также: Три жвачки и Путин: Собчак рассказала о своем крещении

Он добавил, что поскольку знак сделан из золота высшей пробы, то он не требует какого-то специального ухода во время хранения.

“Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность“, — отметил представитель центра центра Русские ремесла.

По его словам, имя нового президента на оборотной стороне оформляется по единому стандарту и без изменения шрифта. “К нам президентский знак был доставлен в середине апреля, работа с ним заняла неделю. Знак президента РФ участвует только в инаугурации“, — рассказал Беляев.

Напомним, в январе из Санкт-Петербурга передали в ЛНР шестиметровый поклонный крест, который установили у линии соприкосновения.