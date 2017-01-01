Макрон назвал "вкусненькой" жену премьера Австралии
Политический лидер Франции, благодаря за гостеприимство сделал комплимент жене премьер-министра, однако, несовершенный английский язык сыграл с политиком злую шутку.
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию во время визита в Австралию, когда публично назвал жену премьер-министра “вкусненькой“.
Об этом в четверг, 3 мая, сообщает ТСН.
Во время своего выступления в Сиднее, он, благодаря главу правительства за гостеприимство, ошибочно назвал его жену “вкусненькой“, спутав со словом “волшебная“, которое на английском звучит очень похоже.
Премьер-министр такой неожиданный комплимент в адрес жены воспринял с юмором, не заостряя внимание на пикантной двусмысленности.
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