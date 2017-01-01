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Макрон назвал "вкусненькой" жену премьера Австралии

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Политический лидер Франции, благодаря за гостеприимство сделал комплимент жене премьер-министра, однако, несовершенный английский язык сыграл с политиком злую шутку.
Макрон назвал жену чиновника "вкусненькой"
Макрон назвал жену чиновника "вкусненькой"
EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию во время визита в Австралию, когда публично назвал жену премьер-министра “вкусненькой“.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщает ТСН.

Во время своего выступления в Сиднее, он, благодаря главу правительства за гостеприимство, ошибочно назвал его жену “вкусненькой“, спутав со словом “волшебная“, которое на английском звучит очень похоже.

Премьер-министр такой неожиданный комплимент в адрес жены воспринял с юмором, не заостряя внимание на пикантной двусмысленности.

Ранее стало известно, куда исчез дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Австралия, курьезы, курьез, Эммануэль Макрон, Макрон
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