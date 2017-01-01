Макрон назвал "вкусной" жену премьера Австралии

Политический лидер Франции, благодаря за гостеприимство сделал комплимент жене премьер-министра, однако, несовершенный английский язык сыграл с политиком злую шутку.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию во время визита в Австралию, когда публично назвал жену премьер-министра “вкусненькой“.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщает ТСН.

Во время своего выступления в Сиднее, он, благодаря главу правительства за гостеприимство на английском языке, ошибочно назвал его жену “вкусной“ (delicious).

Макрона можно понять - во французском есть слово délicieuse, которое означает в том числе “восхитительный“ и “чудесный“. Оно похоже на английское delicious.

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Премьер-министр такой неожиданный комплимент в адрес жены воспринял с юмором, не заостряя внимание на пикантной двусмысленности.