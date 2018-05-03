Албания предложила построить базу НАТО
Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. Об этом сказала министр обороны страны Олта Джачка, сообщает РИА Новости в четверг, 3 мая.
По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого "выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции" в Балканcком регионе.
"Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах", – заявила министра.
По ее словам, пришло время для США установить свое присутствие в Албании.
"Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион", – добавила Джачка.
Она уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы "под крылом НАТО".
Министр добавила, что в последние два года армия Албании поменяла устаревшее китайское вооружение на новое, которое соответсвует стандартам НАТО и увеличила бюджет на военные нужды.
Напомним, Албания является членом НАТО с апреля 2009 года.
Ранее сообщалось, что в НАТО рассмотрели заявку Украины на членство. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал о рассмотрении "украинского вопроса" на встрече министров обороны стран НАТО.
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