Албания предложила построить базу НАТО

Присутствие США или НАТО в Албании представляло бы четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион, считают в Тиране.

В Албании обеспокоены активностью России и ее союзников на Балканах albaniainvest.net

Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. Об этом сказала министр обороны страны Олта Джачка, сообщает РИА Новости в четверг, 3 мая.

По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого "выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции" в Балканcком регионе.

"Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах", – заявила министра.

По ее словам, пришло время для США установить свое присутствие в Албании.

"Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион", – добавила Джачка.

Она уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы "под крылом НАТО".

Министр добавила, что в последние два года армия Албании поменяла устаревшее китайское вооружение на новое, которое соответсвует стандартам НАТО и увеличила бюджет на военные нужды.

Напомним, Албания является членом НАТО с апреля 2009 года.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассмотрели заявку Украины на членство. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал о рассмотрении "украинского вопроса" на встрече министров обороны стран НАТО.

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