Переключиться на мобильную версию

Роскомнадзор сообщил о блокировке 50 VPN-сервисов

Комментариев: 1
Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку.
В РФ заблокировали 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку
В РФ заблокировали 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку

Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишет Интерфакс в четверг, 3 мая.

"В настоящее время их 50", - ответил он на вопрос журналистов.

Субботин не уточнил, какие сервисы были заблокированы.

Напомним, в России в 16 апреля пытаются блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера 13 апреля вынес Таганский суд Москвы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, блокирование, блокировка, Роскомнадзор, блокировка сайтов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ScreamingMad    03.05.2018, 17:41
Оценка:  0
ScreamingMad
ВК и Однокашников блоканули?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь