Названа дата следующего саммита Украина-ЕС

Дата проведения саммита Украина-Европейский союз предварительно назначена на 9 июля. А 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО.

Предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел 13 июля 2017 года в Киеве Комсомольская правда в Украине

Следующий саммит Украина-ЕС предварительно запланирован на 9 июля. Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Журналист уточнил, что саммит планируется провести в Брюсселе, добавив, что после президент Украины Петр Порошенко должен будет остаться в Брюсселе для участие в саммите НАТО.

Последний запланирован 11-12 июля, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.

Напомним, предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел 13 июля 2017 года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

В то же время Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.

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