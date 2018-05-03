Модернизация старьем. РФ сократила военные расходы

Россия сокращает расходы на оборону как планово, так и по причине падения рубля. Тем временем проходит модернизация войск устаревшими машинами.

Сокращение Россией оборонных расходов стало крупнейшим в мире по итогу 2017 года. Российские власти выделили на вооружение на 20 процентов меньше, чем годом ранее.

Тем временем идет приоритетная модернизация российской армии. На фоне мартовской речи президента РФ Владимира Путина, в которой он пригрозил миру уникальными и неуловими ракетами, появляются сообщения, что Россия модернизируется устаревшими советскими образцами.

Корреспондент.net решил разобраться, почему российские расходы на оборону падают.

В мире растут, в России падают

Расходы России на вооружение снизились в 2017 году на 20 процентов в долларовом эквиваленте, что в абсолютных цифрах стало самым значительным снижением в мире. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), опубликованном 2 мая.

Снижение российских затрат на вооружение связано как с запланированными сокращениями в этой области, так и с падением курса рубля.

По данным SIPRI, военные расходы Москвы в 2017 году снизились впервые за 19 лет (с 1998 года) и сразу на 20 процентов до 66,3 миллиарда долларов. Таким образом, доля военных расходов в ВВП страны снизилась с 5,5 процента до 4,3 процента.

О сокращении оборонных расходов, несмотря на сирийскую кампанию и конфронтацию с Западом, президент России Владимир Путин впервые заявил в 2016 году.

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В декабре 2017 года он отметил, что в 2018 году РФ потратит на оборону около 45 миллиарда рублей. В этом случае Россия переместится в рейтинге SIPRI с четвертого на девятое место.

Помимо планового сокращения бюджета играет роль и фактор резкого снижения курса российской валюты. Так, в рублях расходы России на оборону с 2013 по 2016 год выросли на 39,5 процента, а в долларах - всего на 19,1 процента.

В целом же оборонные расходы в мире увеличились за год на 2,2 процента. Основной вклад внесли Китай, Саудовская Аравия, Индия и другие государства Азии.

Военные расходы США по-прежнему составляют 35 процентов общемировых - 610 миллиардов долларов. Вашингтон тратит на вооружение в 2,7 раза больше его ближайшего конкурента Пекина, при этом Белый дом обещал в 2018 году нарастить расходы на оборону до 700 миллиардов.

В первую десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Германия, Япония и Южная Корея.

Наиболее активно в 2017 году вооружались страны Центральной и Восточной Европы. Их военные расходы выросли в среднем на 12 процентов. Рекордсменом не только в этом регионе, но и в мире стала Румыния, увеличившая в 2017 году траты на оборону ровно на 50 процентов.

На 21 процент выросли расходы Литвы и Латвии.

Модернизация антиквариатом

"Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет", - цитируется в докладе старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Радио Свобода пишет, что массовая модернизация армии России проходит откровенно устаревшей автобронетехникой советского образца и советских лет выпусков.

Издание отмечает, что цель необычайно масштабного пополнения бригад и дивизий устаревшей техникой, которая несколько десятилетий ржавела на базах хранения вооружений, точно неизвестна.

Сами генералы, говорится в материале, прямого ответа не дают, лишь намекая, что из-за сложной международной обстановки Сухопутным войскам РФ требуется больше и больше таких "железяк", но промышленность за нуждами армии не поспевает, "вот и приходится прибегать к реанимации антиквариата".

Примерно такое объяснение и дает еженедельник Военно-промышленный курьер, фактически выражающий позицию ряда высших чиновников российского военного ведомства и военно-промышленного комплекса.

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"Растущая в мире напряженность, военные приготовления НАТО у наших границ требуют усиления и перевооружения Сухопутных войск России в предельно сжатые сроки", - пишет издание.

Минобороны России решили сэкономить время и средства, перевооружив части и соединения старыми машинами, "прошедшими глубокую модернизацию", отмечает журнал.

Изначально планировалось утилизировать порядка десяти тысяч единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, изношенных и подержанных. В 2017 году объем утилизации урезан до четырех тысяч единиц, остальное же - то есть шесть тысяч старых боевых машин - модернизируют, чтобы часть вновь отправить в войска.

Планируется модернизировать танки Т-80, возраст которых колеблется от 25 до 30 лет и боевые машины пехоты БМП-1, которые называют "музейными экспонатами", их строили до 1979 года.

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