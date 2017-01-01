Версия Лондона по делу Скрипаля трещит по швам - Пушков

Член Совета Федерации РФ прокомментировал информацию об изготовлении вещества Новичок в Чехии.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.



"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии - в "незначительных количествах". Этот факт - мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", - написал Пушков в Twitter.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Чешская военная разведка считает, что А230 является Новичком.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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