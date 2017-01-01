СМИ: Британия стремится усилить альянс против РФ
Великобритания планирует провести ряд встреч на высшем уровне с целью продвижения стратегии сдерживания России и призывом пересмотреть традиционный диалог с Москвой. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве.
Отмечается, что Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.
"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", - рассказал источник The Guardian.
Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с отравлением в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что против них применили нервно-паралитическое вещество Новичок и к этому причастна Россия.
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