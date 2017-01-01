СМИ: Британия стремится усилить альянс против РФ

Лондон планирует использовать крупные международные саммиты для укрепления союза против Москвы.

Великобритания планирует провести ряд встреч на высшем уровне с целью продвижения стратегии сдерживания России и призывом пересмотреть традиционный диалог с Москвой. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве.

Отмечается, что Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.

По информации собеседника издания, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийской Думе и британском Солсбери "как поворотную точку". При этом он уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", - рассказал источник The Guardian.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с отравлением в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что против них применили нервно-паралитическое вещество Новичок и к этому причастна Россия.

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