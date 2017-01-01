Переключиться на мобильную версию

В НАТО заявили, что укрепляют присутствие из-за РФ

Комментариев: 0
Российское вторжение в Приднестровье, Грузию и Украину стало причиной усиления альянса на восточном и южном фланге.
Генерал Петр Павел
Генерал Петр Павел

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, альянс не укреплял бы свое военное присутствие. Об этом он рассказал на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге, передает Радио Свобода.

"Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, выбросив при этом через окно все международные стандарты, НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на восточном и южном фланге", - отметил Павел.

Он считает, что Россию не радует нынешний мировой порядок, основанный по западному образцу либеральной демократии, и она пытается изменить его.

Генерал уверен, что при этом РФ выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства, в частности, на пропаганду, которую распространяет в СМИ и социальных сетях.

Ранее Павел заявил, что отношения НАТО и России значительно ухудшились и возобновление сотрудничества состоится только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом".

РФ дестабилизирует Украину, Грузию и Сирию - США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, НАТО, угроза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь