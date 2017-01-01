В России обозначили сроки выхода Украины из СНГ

Выход может произойти в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними или через год после официального письменного уведомления.

Выход Украины из координационных советов Содружества независимых государств (СНГ) может занять не менее года. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Андрей Шведов в интервью газете Известия.

"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально сообщить исполком за год до выхода", - сказал он, напомнив, что именно так произошло с Грузией, когда она выходила из СНГ.

По словам Шведова, Киев не подписывал устав, однако является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в которой процедура выхода не прописана.

"Значит, в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. Таким образом, выход может произойти в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними или через 12 месяцев после официального письменного уведомления", - пояснил российский дипломат.

Шведов также заявил, что Украина может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ. По его словам, украинская власть должна сообщить о своих планах заранее, так как эти процедуры требуют переговоров, на которые отводится год.

Напомним, 14 марта глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что подконтрольное ему ведомство подготовило предложения по выходу страны из СНГ и о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

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