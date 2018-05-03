Отравление Скрипаля: в ОЗХО назвали дозу примененного вещества

Специалисты ОЗХО обнаружили на месте отравления Скрипалей в Солсбери в десятки раз большую дозу вещества, которая было бы создано для лабораторных исследований.

Новичок, который был применен против Скрипалей в Солсбери, был в жидкой форме Getty Images

От 50 до 100 г составляла доза вещества, которым 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью The New York Times.

По его словам, это гораздо больше дозы, которая была бы создана для лабораторных исследований.

"Для исследований с целью защиты (от ядовитых веществ) вам нужно, например, от 5 до 10 г", - рассказал Узюмджю.

При этом он добавил, что не знает точной массы ядовитого вещества.

Новичок, который был применен против Скрипалей в Солсбери, был в жидкой форме, рассказал глава организации. Отмечено, что инспекторы ОЗХО собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где оба потеряли сознание, а также "в нескольких других местах, где они появлялись".

"Одна вещь, которую важно отметить, нервный агент, похоже, очень устойчив. На него не влияют погодные условия. Это объясняет, на самом деле, то, что мы смогли идентифицировать его через значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты", - подчеркнул Узюмджю.

Он также заявил, что сделал шаги, направленные на включение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали, в список химического оружия, подлежащего мониторинга ОЗХО. В таком случае страны будут вынуждены декларировать производство или склады хранения этого вещества.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии является мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

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