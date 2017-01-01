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В США самолет приземлился с разбитым иллюминатором

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На борту находилось 76 пассажиров. За две недели это второе аварийное происшествие данной авиакомпании.
В США в самолете во время полета треснул иллюминатор
В США в самолете во время полета треснул иллюминатор
скриншот с видео

В США самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку, поскольку пассажиры заметили трещину в иллюминаторе. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщила ТСН

Самолет направлялся из Чикаго в Ньюарк, когда пассажиры заметили дефект. Аварийное приземление пришлось совершить на полпути. Все уцелели. 76 пассажиров эвакуировали с борта, воздушное судно направили на экспертизу.

Напомним Две недели назад самолет этой же компании совершил другой экстремальный вылет. На высоте у него взорвался двигатель, убив одного пассажира.

Также напомним, что 26 апреля в самолете индийской авиакомпании выпал иллюминатор. На борту в это время находилось около 240 человек, несколько из них пострадало.

3 мая сообщалось, что потерпел крушение военно-транспортный самолет в США - его падение сняли на видео.

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Теги: США, самолеты, аварийная посадка, иллюминатор, трещина
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