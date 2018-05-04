В США инкассаторы потеряли по дороге 600 тысяч долларов

Водитель инкассаторского грузовика не сразу заметил, что устилает дорогу деньгами.

В американском штате Индиана из инкассаторского грузовика высыпалось на дорогу почти 600 тысяч долларов. Об этом сообщает WGNTV.

По предварительным данным, у грузовика на ходу внезапно распахнулась задняя дверь и из нее высыпались мешки с деньгами. По дороге разлетелись 20-долларовые банкноты на общую сумму 600 тысяч долларов.

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Водитель не сразу заметил, что устилает деньгами дорогу. Об этом ему сообщил мимо проезжающий автомобиль. К этому времени оказавшиеся поблизости люди бросились собирать купюры.

“Это было вроде сцены из кинофильма, где купюры летят над шоссе, машины останавливаются, люди выходят из машин“, - рассказал полицейский Брок Маккуи.

Прибывшая на место полиция принялась собирать деньги, но множество людей к тому времени успели набить карманы.

Правоохранители призывали добровольно вернуть деньги, угрожая в противном случае обвинениями в краже. Некоторые, испугавшись, уже изъявили желание отдать чужие деньги. Однако возвращенная сумма не совпадает с пропавшей.

Полицейские утверждают, что видели водителя школьного автобуса, который, ухватив горсть денег, сразу же уехал с места происшествия. А также еще четырех человек, ехавших на белом пикапе, которые подобрали целый мешок.

Напомним, 15 марта в России в Якутске у самолета Ан-12 при вылете из аэропорта сорвало створку грузового люка, в результате чего на взлетку и окрестности высыпались золотые слитки на 378 миллионов долларов. Местные жители в течении двух дней выискивали и собирали слитки.