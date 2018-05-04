В Сирии перевернулся российский Панцирь-С1 - волонтеры

Стоимость ракетно-пушечного комплекса более $10 миллионов.

Причины инцидента пока не известны twitter.com/QalaatAlMudiq

В Сирии возле нефтеперерабатывающего завода в городе Банияс 3 мая самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, принадлежащий вооруженным силам Российской Федерации, при неудачном маневре перевернулся и получил значительные повреждения.

Об этом сообщили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Фотографии перевернутого Панциря опубликовал в Twitter военный аналитик Qalaat Al Mudiq.

Даже временная потеря такой боевой единицы, достаточно чувствительна для группировки РФ twitter.com/QalaatAlMudiq

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Почему перевернулся ЗРПК, неизвестно. Волонтеры изучили фотографии и подтвердили, что это действительно Панцирь-С1. Из-за падения у комплекса, скорее всего, сломаны механизмы крепления и пусковой механизм, а одна из ракет, похоже, слетела с креплений.

Из-за падения, вероятно, сломаны механизмы крепления и пусковой механизм twitter.com/QalaatAlMudiq

“Отметим, что цена одного ЗРПК Панцирь-С1 при экспортных поставках составляет от 13 до 14 миллионов долларов США. И даже временная потеря такой боевой единицы, достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии“, - отметили волонтеры.

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Тем временем, командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Александр Дворников заявил, что Панцирь-С1 планируется разместить в Крыму, как и комплексы С-400.

Как сообщалось 13 апреля, в Хабаровском крае военные РФ “потеряли“ танк Т-72.