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США испытали гравитационную ядерную бомбу

Комментариев: 1
На данный момент проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний гравитационной ядерной бомбы B61-12 пятого поколения.
Американская гравитационная ядерная бомба B61-12 пятого поколения
Американская гравитационная ядерная бомба B61-12 пятого поколения
trategic-culture.org

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц. Об этом заявил заместитель председателя штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн, передает Military.com.

По его словам, на данный момент проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Как отмечает портал, программа модификации этой бомбы ведется уже в течение семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющий управлять его падением и повышать точность поражения цели.

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Американский генерал не уточнил, на каких самолетах использовались бомбы во время испытания, однако издание сообщает, что ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения.

По данным портала, первая партия этих бомб поступит на вооружение США до 2020 года.

Напомним, в апреле на базе американских ВВС Ванденберг в Калифорнии удачно прошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

 

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Теги: США, ВВС, ядерное оружие, ВВС США, испытание ракеты, способной нести ядерный заряд, ядерное испытание, испытание оружия
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Комментариев (1)
Doriаn_    04.05.2018, 10:39
Оценка:  0
Doriаn_
Прекрасное изделие. Как раз США успели к открытию нового рассейского правительственного бункера на южном урале.
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