В Подмосковье от вишневого варенья умерли три человека

Причиной гибели ребенка, его матери и бабушки стало токсико-инфекционное заболевание либо ботулизм.

Ребенку было всего 2 года, его маме 34 lifestyleladies.ru

В Российской Федерации в пригороде Москвы 1 мая правоохранители обнаружили в квартире тела двух женщин и ребенка, по предварительной информации произошло отравление вишневым вареньем. Следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области, передают РИА Новости.

Точную причину смерти установит экспертиза.

“Женщина вместе с матерью и сыном приехали из Москвы. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, и он попросил соседей проверить, все ли в порядке“, — уточнил представитель ведомства.

Соседи не смогли достучаться до семьи, после чего вызвали на помощь участкового. Дверь решили взломать. Войдя в квартиру всех троих обнаружили в квартире в бессознательном состоянии с характерными при пищевом отравлении пятнами на их телах.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“.

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По данным МК, в квартире правоохранители обнаружили рвотные массы с черными косточками, а в холодильнике стояла полупустая банка с вишневым вареньем. Известно, что женщине было 34 года, она работала “спортивным тренером в одной из страховых компаний, а ее муж временно не работал. Но как раз на праздники супругу подвернулась “халтура“, и он на посиделки к теще не поехал. И это спасло ему жизнь“. Ребенку было всего два года.

“На первый взгляд это банальное токсико-инфекционное заболевание, возможно, ботулизм. Наверняка в банке с вареньем образовалась патогенная микрофлора, которая привела к летальному исходу. Ведь в домашних условиях добиться стерильности при консервации намного сложнее, чем на большом производстве. Поэтому я не рекомендовал бы есть заготовки, которые долго стоят в кладовой“, - прокомментировал трагедию детский врач-токсиколог Сергей Андриевский.

Как сообщалось 26 апреля, в Одесской области от отравления алкоголем умер младенец.